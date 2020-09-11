Тюменку оштрафовали на тысячу рублей за квартиру с экскрементами. Фото - ГЖИ.

В Тюмени неопрятную горожанку оштрафовали на тысячу рублей из-за загаженной квартиры в доме на улице Седова. Местная жительница устроила из своего жилища свалку, распространив неприятный запах по всему подъезду. Соседям надоело это терпеть, и они обратились с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.

– Собственницей этой квартиры является женщина, которая отказывалась предоставлять доступ в помещение. Только после обращения в суд она вышла на связь и открыла дверь. На месте инспекторы лицезрели квартиру в грязных вещах, мусоре, мухах, комарах и мошках. Также в акте осмотра зафиксированы многочисленные трещины отделочного слоя стен, разбитые стекла в окнах, экскременты кошек на полу и неприятный запах, – рассказали в ведомстве.

За порчу жилого помещения собственницу оштрафовали на тысячу рублей. Если она не одумается, квартира может быть продана с публичных торгов, передает «МегаТюмень».