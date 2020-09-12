Тюменские рыбаки поучаствуют в «Бархатном сезоне». Фото - pixabay.com.

Тюменцы примут участие в соревнованиях «Бархатный сезон» среди рыбаков в дисциплине «Ловля донной удочкой». Они пройдут на реке Туре в селе Чикча 12 и 13 сентября. Традиционные старты для спортсменов-рыболовов проводятся на протяжении семи лет.

– Все спортсмены уведомлены об индивидуальных средствах защиты, а вообще, у нас самая что ни на есть социальная дистанция: спортсмены друг от друга размещаются на расстоянии минимум 10 метров, – отметил председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Заявки на участие в соревнованиях уже подали рыбаки из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени. Стоит отметить, что к участию допустят не более пятидесяти человек.

Два дня участники состязаний будут соревноваться в ловле леща, плотвы и язя. Победителя определят по наименьшей сумме мест за два тура. Лидеры «Бархатного сезона» получат ценные подарки от спонсоров, передает «Тюменская линия».