В Тюменской области скончалась от коронавируса 59-летняя женщина. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области от коронавируса скончалась пациентка. Местной жительнице было 59 лет.

– Несмотря на усилия врачей, умерла женщина с прогрессирующей двухсторонней вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

За минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 8 310), 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 231), девять детей заболели (за минувшие сутки), 10 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 681 человек остается под медицинским наблюдением, 3 673 человека находятся на перевахтовке.