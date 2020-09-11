Клиент Сбербанка в Тюмени поборется за звание лучшего экспортёра страны. Фото - "Сбербанк".

По итогам окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» клиент малого бизнеса Западно-Сибирского отделения Сбербанка стал победителем в номинации «Прорыв года». Компания ООО «Тюменские аэрозоли» получила возможность выйти в финал и побороться за звание одного из лучших экспортёров страны. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов поздравил компанию с достижением высокого результата.

В 2020 году генеральным партнером премии «Экспортер года» стал Сбербанк. Премия присуждалась организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«В такой непростой год для экономики компаний ООО «Тюменские аэрозоли» смогла увеличить объем экспорта на 40 процентов. Я очень рад, что продукция, созданная в Тюменском регионе, имеет высокую оценку и конкурирует с иностранными товарами. Я желаю компании «Тюменские аэрозоли» и дальше показывать такие же высокие результаты, а Сбербанк всегда готов помочь в расширении экспортных горизонтов».

Компания ООО «Тюменские аэрозоли» производит качественную аэрозольную продукцию: антисептики (санитайзеры), оружие самообороны (газовые баллончики), репелленты, товары для охоты и рыбалки, смазки, кислородные баллончики для дыхания, авто и бытовую химию и многое другое. Ассортимент производимой продукции составляет 232 наименования. За прошлый год объем экспорта компании вырос на 40 процентов – были заключены новые дилерские контракты с официальными представителями в Казахстане и Болгарии. В настоящее время компания «Тюменские аэрозоли» экспортирует свою продукцию в Армению, Казахстан, Беларусь, Молдову, Испанию, Швецию, Соединенное Королевство, Германию, Израиль, Нидерланды, Малайзию, Марокко, Соединенные Штаты, Словению, Словакию, Болгарию и Китай.

Юрий Холодилин, генеральный директор ООО «Тюменские аэрозоли»:

«Мы очень рады, что деятельность нашей компании удостоилась столь высокой оценки. В наших планах за счет продвижения продукции на экспорт вернуться к переговорам с крупными торговыми сетями в России. В настоящее время на внутреннем рынке сбыта вместо местной продукции сети предпочитают торговать импортом. Хочется отметить, что продукция ООО «Тюменские аэрозоли» по качеству, товарному виду и этикетке не уступает зарубежной. Более того, наша продукция значительно выигрывает по цене среди конкурентов. Все это в комплексе и явилось причиной хорошего спроса на продукцию за рубежом».

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