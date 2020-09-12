В Тюмени количество велопарковок увеличится до 400. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в 2021 году количество велопарковок увеличится до 400. Дело в том, что спрос на велошеринг превзошел все ожидания и растет в геометрической прогрессии.

– Lucky Bike пришел в 10 городов России, в числе которых Тюмень. Сегодня в работе по городу задействованы 102 велосипеда. Всего планируется запустить 600 велосипедов, еще 400 появятся уже на следующий год. Количество парковок растет день ото дня. Так, новая была открыта в микрорайоне Европейский 10 сентября. В планах на 2021 год увеличить их число до 400, – сообщил предприниматель Максим Мотов.

По его словам, спрос на велосипеды оказался гораздо выше ожидаемого. К тому же, он похвалил тюменцев: в отличие от свердловчан, которые крадут и портят двухколесный транспорт, в Тюмени не зарегистрировано ни одного случая вандализма по отношению к велобайкам, передает «Тюменская область сегодня».