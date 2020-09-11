Александр Моор: «Тюменская система здравоохранения готова к росту заболеваемости коронавирусом». Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19 в отношении бизнеса не будут вводиться тотальные ограничения. Об этом он сообщил на VIII Всероссийском молодежном бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей – 2020», на котором собрались участники из более чем 40 городов России.

– У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова, – отметил глава региона.

Александр Моор рассказал гостям об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса и других мерах поддержки предпринимательства, которые действуют в Тюменской области в период пандемии новой коронавирусной инфекции.