«Помогите понять их желания». Тюменским родителем рассказали, как не перегрузить детей допзанятиями

Тюменским родителем рассказали, как не перегрузить детей допзанятиями. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области со вторника, 15 сентября, открываются развивающие секции, допкружки, а также школы искусств. Родителям дали советы, как не перегрузить подростка.

– При выборе кружков сначала нужно определить, какие навыки и умения они развивают, что интересно вашему ребенку. Распределите занятия таким образом, чтобы в течение дня чередовалась смена деятельности. Например, после школьных занятий можно посетить спортивный кружок с большим количеством подвижных упражнений. А после него предпочесть более спокойные занятия, – отметила преподаватель истории, эксперт развивающей платформы Levelbox Галина Матвеева.

По словам общественного деятеля, важно не забывать про отдых после кружка. Тренер или преподаватель в программе занятия учитывают нагрузку на ребёнка и предполагают наличие свободного времени после его окончания. Если вы видите, что ваш ребёнок устаёт или часто болеет, у него не хватает сил на выполнение домашних заданий, то сократите количество кружков, передает «АиФ - Западная Сибирь».