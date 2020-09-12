В Тюмени прогнозируют вторую волну спроса на "загородку"

В Тюмени ждут вторую волну ажиотажного спроса на загородную недвижимость. Фото - pixabay.com.

В Тюмени отмечается рекордный спрос на загородную недвижимость, в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Эксперты в области недвижимости прогнозируют осенью вторую волну ажиотажного спроса на дома, участки и дачи, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Сентябрь, октябрь - это традиционно высокий сезон продаж в этом сегменте.

«Обычно в летний период спрос на загородную недвижимость относительно низкий, в этом году пандемия внесла свои коррективы, и мы отмечаем стабильный спрос в течение всего лета, при этом он распределяется достаточно равномерно: 35 процентов покупателей выбирают дома, 31 процент - дачи и 34 процента - земельные участки», - рассказывает руководитель центра загородной недвижимости Антон Сауков.

Кстати, в нынешнем сезоне из-за высокого спроса объём предложения сократился на 11 процентов. При этом популярностью пользуются и объекты вблизи города, и на расстоянии 30-40 километров. Часть покупателей активно использует средства материнского капитала на покупку собственного дома, другие планируют потратить их на строительство и приобретают земельные участки.

«В этом году создались выгодные условия как для покупки, так и для продажи загородной недвижимости, поскольку с одной стороны - очень высокий спрос во всех категориях, что выгодно для продавцов, с другой - несмотря на высокий спрос, фактические цены на загородную недвижимость остаются относительно стабильными и не демонстрируют резкого роста», - отмечает эксперт.

Кстати, многие покупатели выбирают дома стоимостью от 2 до 5,5 миллионов рублей, если сравнивать с прошлым годом, то покупательская способность выросла на 0,5-1 миллион рублей, в 2019 году активнее всего продавались дома стоимостью от 1,5 до 4,5 миллионов рублей. Частично это объясняется большим интересом к загородной недвижимости со стороны жителей ХМАО и ЯНАО, имеющих более высокий уровень дохода.

«Покупатели предпочитают относительно небольшие дома до 120 квадратных метров, полностью благоустроенные, по принципу «заезжай и живи». На фоне пандемии появились запросы на отдельное пространство в доме для создания обособленной рабочей зоны», - добавил эксперт.