В сквере Нефтяников в Тюмени установили большое металлическое сердце

В сквере Нефтяников в Тюмени установят большое металлическое сердце. Фото из личного архива.

В сквере Нефтяников в Тюмени сегодня, 11 сентября, появился новый арт-объект – большое металлическое сердце. Его установили в честь того, что знаменитый завод «Электрон» возобновил свою работу. На открытии присутствовали сооснователь и генеральный директор группы компаний «СБК» Александр Сергеевич Перминов и коммерческий директор «Траст Групп» Денис Викторович Зиньков.

Металлическое сердце, которое украсило сквер на улице Республики, сделал работник предприятия Искандер Уразаев. Оно изготовлено из деталей и сборочных единиц приборов, производимых заводом, в том числе и индикаторов фазового состояния (ИФС) протока товарной нефти. Эти изделия уникальны. Их монопольное производство налажено в Тюмени с 80-х годов, а поставляются приборы на всю Россию, ранее – на весь Советский Союз. ИФС позволяет контролировать наличие свободного газа в потоке нефти, транспортируемой по трубопроводу. В год завод производит до 250 единиц изделия с технологическим циклом изготовления до трех месяцев.

– В 2019 году у ПАО «Электрон» сложилась очень непростая ситуация. В связи с этим они были вынуждены продать часть акций, которую выкупила наша компания СБК. В нефтяной сфере мы не имеем никакого опыта, но у группы компаний есть возможность поддержать предприятие и поддержать сотрудников, часть из которых работали более 50 лет на данном предприятии. В связи с тем мы вошли в компанию «Электрон», приобрели акции и пытаемся восстановить данное предприятие и новые направления, в том числе, возможно, и в строительной сфере, используя большой номенклатурный станочный парк предприятия. Наша задача – чтобы сердце предприятия все же забилось с новой силой. Символ его мы выставляем сегодня на площадке. Мы хотим, чтобы это предприятие осталось не только в сердце Тюмени, но и в наших сердцах, – отметил сооснователь и генеральный директор группы компаний СБК Александр Перминов.

Фото из личного архива.

Напомним, завод «Электрон» существует с 29 октября 1969 года. В прошлом году предприятие отметило свое 50-летие. Но юбилей был омрачен тем, что завод переживал непростые времена. Тем не менее многие сотрудники оставались на предприятии и верили, что оно сможет возродиться. В их числе был и электрик Искандер Уразаев. Когда завод был реанимирован силами тюменской группы компаний СБК, мужчина вместе с другими сотрудниками «Электрона» решил в честь столь важного для предприятия и города события создать арт-объект из деталей, произведенных на родном предприятии.

– Сердце символизирует наш завод, в котором я проработал 20 лет. На какой-то момент оно остановилось, но теперь вновь забилось. А еще наше сердце двухстороннее: одна сторона красная, другая – синяя. Синюю можно ассоциировать с упадком, а красную – с возобновлением, – поделился своим видением символа Искандер.

В сквере Нефтяников арт-объект простоит месяц. Сердце станет отличным фоном для яркой фотографии и просто приятным местом отдыха, ведь оно возвышается над скамейкой.