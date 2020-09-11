Снова рост. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 сентября 2020 года увеличилось на 53 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 сентября 2020 года увеличилось на 53 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 8 310 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности, ранее введенный в регионе для предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая на форуме «Слет успешных предпринимателей». Решение было принято на заседании оперативного штаба накануне, 10 сентября.

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