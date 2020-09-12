Тюменцы установили свадебный рекорд года в августе. Фото - pixabay.com.

В августе узаконили свои отношения 1 464 тюменские пары, в том числе 898 – в областном центре. Это рекорд года по свадьбам.

По информации регионального управления ЗАГС, в Тюменском районе в прошлом месяце прошло 147 бракосочетаний, в Тобольском – 110, в Ишимском – 86, в Ялуторовском – 39, в Заводоуковском – 37. В Викуловском районе прошло всего три свадьбы, в Нижнетавдинском и Сладковском районах – по четыре, а в Сорокинском – пять.

В прошлом году в августе зарегистрировано 1 692 новых семьи, в том числе 1 024 – в Тюмени. В июле 2020 года 1 386 пар связали себя узами брака, в июне образовалось 985 семей.

Стоит отметить, в 2020 году было множество так называемых красивых дат, все они были в феврале. В этом месяце состоялась 801 свадьба, 466 – в Тюмени. Это больше прошлогодних показателей: в феврале 2019 года прошло 615 церемоний, в том числе 342 – в Тюмени, передает «Вслух.ру».