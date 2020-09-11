В Тюмени благоустроили большой двор на улице Тульской

В Тюмени благоустроили большой двор по улице Тульской. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени благоустроили дворовую территорию у домов № 4 на улице Тульской и № 33 на проезде Геологоразведчиков. Местные жители оценили качество работ и остались довольны конечным результатом.

Здесь заменены инженерные сети и установлена дренажная система, устроены водоотводные лотки и уклоны. У домов проложили новую отмостку, а на входе в каждый подъезд скоро появятся пандусы.

– Теперь у нас есть большая игровая площадка, зона для занятий воркаутом, тренажерная площадка. У нас наконец-то появились культурные парковки, раньше было все облеплено машинами, – рассказал председатель одного из многоквартирных домов Александр Авдеев.

Местные жители попросили дополнительно установить карусель для малышей и положить резиновое травмобезопасное покрытие на турниковой площадке. Им намерены пойти на встречу.