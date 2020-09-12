Тюменцы узнали о наиболее востребованных профессиях в городе. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области с начала 2020 года к профессиональному обучению приступили почти полторы тысячи безработных и более сорока местных жителей, ищущих работу. Наиболее востребованные специальности – это продавец, тракторист, парикмахер, повар и бухгалтер.

– Ежегодно служба занятости населения региона направляет на профобучение и дополнительное профессиональное образование свыше двух тысяч человек. Такая возможность безработным и людям, ищущим работу, предоставляется бесплатно. В приоритетном порядке пройти профподготовку имеют право одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, инвалиды, а также освобожденные из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, – рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

За подробной информацией о прохождении профессионального обучения нужно обращаться в центр занятости по месту жительства. Контактные данные всех центров размещены на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе «Деятельность» / «О службе занятости».