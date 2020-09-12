Погода на 12 сентября в Тюмени: утром пройдет дождь

В Тюмени утром пройдет дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 сентября, в Тюмени утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 12 градусов, днем – плюс 18. Вечером столбики термометров покажут 10 – 14 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.