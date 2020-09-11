Тюменцы перестали жаловаться на неприятный запах воды. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы практически перестали жаловаться на неприятный запах воды. Если неделю назад диспетчеры водоканала фиксировали более 300 обращений в сутки, то за последние несколько дней поступило всего 3 жалобы.

– Русло Туры местами пролегает по заболоченным участкам, поэтому подпитывается водой из болот. Летом выпадает достаточное количество осадков, река остается полноводной и запах практически отсутствует. Лето 2020 года было жарким, засушливым, уровень воды в реке снизился до минимальных отметок. После обильных августовских дождей резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной странного запаха питьевой воды, – объяснили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В настоящее время, как заверяют специалисты, большая часть воды уже обновилась. Результаты проб воды не выявили каких-либо отклонений от установленных нормативных значений. Вода полностью соответствует санитарным требованиям.