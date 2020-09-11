Прием заявок на международный экологический фотоконкурс завершен. Участников ждет насыщенная программа.

Прием заявок на международный экологический фотоконкурс завершен. Фото - pixabay.com.

Прием заявок на международный экологический фотоконкурс World Eco Photo завершен. Но впереди участников ждет насыщенная программа.

По предварительным данным, поступило около 9 000 работ от 1200 участников из почти 60 стран, в том числе более 60 заявок в секцию «Видео». Присланные работы пройдут проверку и предстанут перед международным жюри, члены которого представляют четыре страны. Оценка будет проходить по десятибалльной шкале по 5 критериям, в том числе будет проходить проверка на соответствие работы заявленной теме, оригинальность, а также техническое исполнение.

– Перед началом оценки мы получили инструкции, обсудили технический регламент. Жюри действительно международное, есть представители из Японии. О составе жюри подробно изложено в Положении о конкурсе. Председатель жюри – авторитетный российский фотограф Сергей Горшков, – рассказал член жюри, председатель Тюменского отделения Союза фотохудожников России, победитель российских и международных фотоконкурсов Александр Романов.

По его словам, количество участников почти такое же, как в прошлом году, в конкурсе снова участвуют представители всех континентов. Появились и новые страны-участницы.

– Это значит, что ценности, которые исповедует конкурс, близки нашим коллегам. Есть еще секция видео, там своё жюри. Мы желаем участникам удачи и приглашаем всех на итоговые мероприятия проекта World Eco Photo. Они начнутся с 18-го сентября в «Конторе Пароходства», а также в драматическом театре в Тюмени и в Нижней Тавде. Будет много интересного, – пообещал Александр Романов.

Напомним, что результаты конкурса будут размещены на официальном сайте www.worldecophoto.ru, а также в социальных сетях 17 сентября. В этот же день начинают приезжать гости на итоговые мероприятия из Москвы, Челябинская, Пензы и других городов. Это члены жюри и спикеры на мастер-классы, а также известные фотографы.

18 сентября в 18.00 в «Конторе Пароходства» пройдет церемония открытия итогового фотопроекта «Человек на земле. Время природы», в которую войдут избранные работы победителей и призеров III Международного экологического фотоконкурса. С 19 по 28 сентября пройдет серия мероприятий в Тюмени (на площадках «Контора Пароходство» и Тюменский драмтеатр). 20 и 21 сентября мероприятия пройдут в Нижней Тавде.

Подробная программа будет опубликована на официальном сайте конкурса www.worldecophoto.ru в ближайшие дни. Зарегистрироваться можно будет с 14 сентября. Количество мест для очного участия ограничены, однако все мероприятия будут идти с онлайн трансляцией. Порядок и условия регистрации можно уточнить по телефону - +7 90 44 99 87 55.