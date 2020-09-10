Тюменским учреждениям соцсферы дали тепло. Фото - "АО "УСТЭК".

В Тюменской области для 62 учреждений социальной сферы стартовал отопительный сезон. Решение принимает само руководство школ, детских садов или больниц. Специалисты дают им тепло после получения письменного обращения с приложением актов проверки готовности к отопительному периоду.

– Отопительный сезон 2020 – 2021 годов для жилых домов, офисных зданий и производственных площадок Тюмени наступит после подписания в администрации города соответствующего постановления. Произойдет это после того, как среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов на протяжении пяти дней, – пояснили в пресс-службе АО «УСТЭК».

По оценке специалистов компании, до начала отопительного сезона все производственные процессы на теплотрассах города, необходимые для подачи теплоносителя, будут завершены.