Тюменцев приглашают на квест о героическом прошлом города. Фото предоставлено департаментом культуры администрации города Тюмени.

В Тюмени Централизованная библиотечная система приглашает горожан принять участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На время прохождения квеста участники становятся бойцами Красной Армии: им предстоит найти правильные ответы при помощи информационных сводок, изучить «военные» карты, а после передать полученные сведения в штаб.

– Самых юных из них удивила и привлекла игровая форма заданий. У взрослых участников появилось желание узнать больше о жизни Тюмени в годы Великой Отечественной войны, обратившись к исторической литературе. Тем, кто выбрал виртуальный формат прохождения квеста с использованием подсказок краеведческого портала «Город-Т», захотелось совершить реальную прогулку от памятника «Прощание» до Исторической площади, чтобы увидеть в знакомом облике города отсвет трагических и героических времен, – отметили в Центральной городской библиотеке.

Правильно ответившим на все вопросы будут высланы по электронной почте дипломы победителей. Пройти квест могут все желающие, запустив игру с любого устройства, подключенного к Интернету, по этой ссылке. Подробная информация о проекте Централизованной городской библиотечной системы, приуроченном к Году памяти и славы, на сайте.