Погода на 11 сентября в Тюмени: очень тепло для осени

В Тюмени очень тепло для осени. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 сентября, в Тюмени утренние облака быстро исчезнут и, начиная с середины дня, будет держаться ясная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 11 градусов, днем – плюс 20. Вечером столбики термометров покажут 14 – 16 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

11 сентября отмечается праздник Усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: «Иван Постный пришел, лето красное увел». Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянулись на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.