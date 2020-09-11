Пьяный тюменец, гостивший у родственника, угнал его машину. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 обратился тюменец, который сообщил об угоне его машины марки «Пежо». Стражи правопорядка немедленно выставили ориентировку на авто и вскоре нашли его неподалеку от места совершения преступления. Около транспорта находился и сам подозреваемый в угоне.

Ранее неоднократно судимый 21-летний молодой человек гостил у родственников. Злоумышленник, заправившись алкоголем, взяв ключи от иномарки уснувшего мужчины, угнал ее.

– Утром заявитель обнаружил отсутствие гостя дома, а позже и пропажу машины. Подозреваемый отметил, что под действием алкоголя у него возникло желание покататься на чужой машине. В настоящее время транспортное средство уже возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, молодой человек будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.