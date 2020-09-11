В Тюмени коллеги обворовали гипермаркет. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурной части городской полиции поступило сообщение от представителя одного из тюменских гипермаркетов. Мужчина рассказал, что с территории объекта неизвестные похитили имущество.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили причастных к совершению преступления. 29-летние местные жители были задержаны в кратчайшие сроки.

– Выяснилось, что мужчины являются электромеханиками этой торговой точки. Воспользовавшись служебным положением, злоумышленники похитили шесть оцинкованных металлических листов, принадлежащих организации. В ночное время они погрузили имущество в рабочий автомобиль и вывезли с территории, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отделе полиции фигуранты признались, что похищенные строительные материалы были необходимы им для ремонта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.