В Тобольске рабочий упал с крыши пятиэтажки. Фото - "ЧС Тобольск".

В тобольском микрорайоне Менделеево накануне, 9 сентября, произошло ЧП. Здесь мужчина, производивший работы на крыше пятиэтажного дома, сорвался и упал вниз.

По информации местных стражей порядка, инцидент произошел в пятом часу дня. По предварительным данным известно, что на крыше дома проводились ремонтные работы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

– Сейчас пострадавший получает всё необходимое лечение по поводу травмы позвоночника и переломов ребер. Его госпитализировали в отделение травматологии областной больницы № 3, – добавили в департаменте здравоохранения Тюменской области.