Тюменские школьники могут настроить минимальный баланс транспортной карты. Фото - департамент информатизации Тюменской области.

В Тюмени у родителей появилась возможность настроить минимальный порог баланса транспортной карты и получать оповещения. Это позволит вовремя пополнять баланс, если у ребенка заканчиваются деньги на карте.

Чтобы воспользоваться функцией в мобильном приложении, родителям следует в личном кабинете АИС «Электронная школа» на сайте school.72to.ru ввести номер транспортной карты ребенка.

– Сообщение в виде push-уведомлений содержит номер транспортной карты и сумму баланса. Кликнув на него, пользователь попадает в раздел мобильного приложения «Транспортная карта», где можно посмотреть баланс и историю операций. Включить уведомление и настроить минимальный порог баланса транспортной карты можно в разделе «Транспортная карта» – «Настройка уведомлений», – пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.

Для успешной авторизации необходимо сначала пройти авторизацию на сайте АИС «Электронная школа». Вход в систему и мобильное приложение «Образование 72» осуществляется при помощи логина и пароля портала госуслуг.