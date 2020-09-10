В Тюменской области проводят «сплошные проверки» грузовиков. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением ПДД водителями грузовиков на федеральных и региональных автодорогах. Сегодня, 10 сентября, автоинспекторы проведут сплошные проверки большегрузов на некоторых участках дорог.

– Специалисты проверят наличие всех документов, необходимых при управлении грузовым транспортом, работающих тахографов, технического состояния грузовиков. Особое внимание уделят соблюдению режима труда и отдыха водителей, потому что именно из-за усталости даже опытные водители могут совершать грубые ошибки на дороге, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что с участием грузовиков на дорогах региона происходит каждое восьмое ДТП. Тяжесть последствий дорожных аварий с большегрузным транспортом очень большая: в них гибнет каждый третий из общего числа погибших. В первую очередь это обусловлено габаритами большегрузов.