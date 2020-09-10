Галина Шарухо порекомендовала давать тюменским школьникам поменьше мучного. Фото - пресс-служба Главного федерального инспектора в Тюменской области.

В Тюменской области проверили, как питаются ученики начальных классов. Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко посетил школу № 27 города Тюмени и Боровскую школу.

Выяснилось, что в целом ученики удовлетворены обедами. Однако комиссия выявила недочеты. Так, главный санитарный врач региона Галина Шарухо порекомендовала давать детям поменьше мучного и побольше полезного.

– С 1 сентября в Тюменской области бесплатное горячее питание получают 97,8 тысячи учеников начальных классов. На эти цели предусмотрено более 627 миллионов рублей, субсидия из федерального бюджета составила 96,8 миллиона. Средняя стоимость питания на одного человека – 80 рублей в день, – сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора в регионе.

Стоит отметить, что аналогичные проверки в школах будут продолжаться в течение всего учебного года. Специалисты будут фиксировать жалобы родителей и детей, а также сообщения в открытых источниках. О результатах доложат полномочному представителю.