В тюменской больнице пациент обчистил соседа по палате. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от местного жителя, который проходил лечение в одной из больниц города. Мужчина потерял свой дорогой смартфон, который оставил в прикроватной тумбочке. Подозрение пало на одного из трех его соседей по палате. Вскоре стражи порядка задержали 29-летнего подозреваемого.

Нигде официально не трудоустроенный местный житель проходил лечение и пребывал в той же палате, что и потерпевший. Воспользовавшись, что заявитель отлучился, злоумышленник похитил телефон. Оказалось, что кражей гаджета он не ограничился.

– Мужчина подсмотрел пароль от смартфона, после хищения разблокировал его и через мобильное приложение перевел на свой счёт 17 тысяч рублей. После этого избавился от устройства, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.