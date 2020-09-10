В тюменском микрорайоне Ямальский открыли детский сад. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюмени открыли третий корпус детского сада № 141, который построили в микрорайоне Ямальский. Здесь будут заниматься дети от двух до семи лет. Губернатор региона Александр Моор поздравил «МАМАнтенок» с новосельем.

– Занятия уже идут для ясельных групп и одной для детей постарше. Изюминка этого корпуса – центр «Эврика» с конструкторами LEGO Education WeDo, магнитные панели в подгруппах для размещения объявлений и детского творчества, – рассказали в тюменском оперштабе.

Стоит отметить, что объект возвели в сжатые сроки, буквально в течение года. Типовой панельный проект построили по примеру корпуса в микрорайоне Тура. Также стало известно, что до конца сентября аналогичное здание откроют на Войновке.