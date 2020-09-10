Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 сентября 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 8 257 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 7204), три ребенка (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 694 человека остается под медицинским наблюдением, 3 859 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 915 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровели 862 373 человека.