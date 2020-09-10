АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию два мостовых перехода на технологическом проезде вдоль нефтепровода Заполярье - Пурпе. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию два мостовых перехода в рамках строительства технологического проезда вдоль линейной части магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе в Уренгойском управлении магистральных нефтепроводов (ЯНАО).

Работы проводились с 2019 года. В месте пересечения МН с рекой Ярототанне сооружен однопролетный мост длиной 18 метров. Трехпролетный мост длиной 54 метра возведен через реку Малая Хэяха. Всего при строительстве было использовано 316 тонн металлоконструкций производства г. Тюмени и г. Кургана. Грузоподъемность мостовых сооружений составляет 60 тонн, что позволяет проехать крупногабаритному автотранспорту и спецтехнике.

Мостовые переходы введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

В настоящее время в ходе строительства вдольтрассовых проездов продолжается возведение еще трех мостовых переходов, два из которых будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года – через реку Тугутка и безымянный ручей на МН Сургут – Полоцк в Тобольском УМН. В декабре 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции начнется строительство шести других мостовых сооружений на вдольтрассовых проездах МН Сургут – Полоцк, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Заполярье – Пурпе.

Вдольтрассовые проезды не являются дорогами общего пользования – это технологические дороги, предназначенные исключительно для обслуживания линейной части МН. Их обустройство, включая мостовые переходы через водные преграды, ведется в целях обеспечения круглогодичного проезда и системного обслуживания оборудования магистральных трубопроводов в труднодоступных местах, что позволит повысить надежность эксплуатации, промышленную и экологическую безопасность производственных объектов АО «Транснефть – Сибирь».