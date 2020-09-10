«Одаренный и очень сложный». В Тюмени скончался 24-летний писатель, боровшийся с онкологией

В Тюмени скончался 24-летний писатель, боровшийся с онкологией. Фото - catherinagordeeva.

В Тюмени скончался 24-летний Максим Елин, который на протяжении шести лет боролся с остеосаркомой позвоночника. Об этом на своей страничке в «Инстаграме» сообщила Катерина Гордеева. Она помогала молодому человеку в написании книги «Записки киборга».

«Мы познакомились в конце этой весны. Макс – молодой, одаренный и очень сложный человек. Ему 24, шесть из них он воюет с остеосаркомой позвоночника. То он побеждает, то – она. В этой войне Макс потерял ногу, некоторых друзей, кучу сил. Приобрел тоже много. Но сравнивать было бы глупо. Два года назад обо всем, что с ним случилось, и о главной битве жизни Макс Елин стал писать книгу. Она называется «Записки киборга». Когда я ее прочла, то первое, о чем подумала: эта книга может быть полезной другим, таким как Макс, людям, застрявшим между отчаянием и надеждой на самом прекрасном отрезке жизни – в юности», – рассказала Гордеева.

По ее словам, из санкт-петербургской типографии книги должны были выйти на следующей неделе и поехать в Тюмень. Теперь поедут пять сигнальных экземпляров.