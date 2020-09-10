В Тюмени каждый третий таксист нарушает ПДД. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Такси». Итог оказался неутешительным: каждый третий таксист нарушает правила дорожного движения, однако это не так плохо.

Инспекторы полка ДПС проверили около двухсот автомобилей и водителей такси и отметили положительную динамику. Нарушений стало меньше, чем в первые рейды по проверке этой категории участников дорожного движения. Еще месяц назад нарушения ПДД были выявлены у каждого второго таксиста.

– Самым грубым нарушением, выявленным во время рейда, стало задержание водителя, управляющего таксомотором, будучи лишенным на 19 месяцев права управления транспортом за ДТП, совершенное в январе этого года, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что семь водителей не имели страховых полисов ОСАГО, 36 привлекли к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобилей, еще восемь – за нарушение светопропускаемости стекол.