На улице Мельникайте в Тюмени «Газель» протаранила стену жилого дома. Фото - "ЧС Тюмень".

На улице Мельникайте в Тюмени недалеко от областной клинической больницы № 2 накануне, 9 сентября, «Газель» на ходу влетела в стену жилого дома. Водителя отечественного автомобиля задержали очевидцы и передали прибывшим на место происшествия стражам порядка.

– 27-летний водитель, въехав в помещение здания, повредил входные конструкции. Мужчина был за рулем с признаками алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения, в свою очередь, добавили, что в результате дорожного инцидента никто не пострадал, передает «МегаТюмень».