Платные парковки в Тюмени обозначат синим штрихом

Платные парковки Тюмени обозначат синим штрихом. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени на придорожной парковке на улице Герцена, 62 рабочие нанесли синюю разметку. Таким образом власти решили обозначить платную парковку, чтобы автомобилистам было легче ориентироваться.

– Нанесение синей разметки – это пилотный проект. Для начала мы изучим опыт, посмотрим, снизится ли количество штрафов за неоплаченную парковку. Если результат окажется удачным, такая разметка появится на остальных парковках, – рассказал директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

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