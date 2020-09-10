В Тюмени обсуждают меры социальной поддержки семей с детьми. Фото - pixabay.com.

В Тюмени в онлайн-формате на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень» проходит круглый стол на тему «Региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с детьми». Какие меры социальной поддержки семей с детьми действуют в Тюменской области и кто на них может рассчитывать и как их получить? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, перейдя по этой ссылке.

В обсуждении принимают участие спикеры:

Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;

Ольга Корнилаева – директор ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки»;

Анна Пермитина – начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области;

Ольга Скосырская – руководитель Абсолют Банка в Тюменской области;

Динара Поштаренко – управляющий Тюменским отделением Фонда социального страхования.

Тюменцы узнают ответы на вопросы, как правильно распорядиться положенными выплатами, улучшить жилищные условия за счет материнского капитала, а также оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком или получить участок под строительство дома.