В Тюмени обсуждают меры социальной поддержки семей с детьми. Фото - pixabay.com.
В Тюмени в онлайн-формате на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень» проходит круглый стол на тему «Региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с детьми». Какие меры социальной поддержки семей с детьми действуют в Тюменской области и кто на них может рассчитывать и как их получить? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, перейдя по этой ссылке.
В обсуждении принимают участие спикеры:
Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;
Ольга Корнилаева – директор ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки»;
Анна Пермитина – начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области;
Ольга Скосырская – руководитель Абсолют Банка в Тюменской области;
Динара Поштаренко – управляющий Тюменским отделением Фонда социального страхования.
Тюменцы узнают ответы на вопросы, как правильно распорядиться положенными выплатами, улучшить жилищные условия за счет материнского капитала, а также оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком или получить участок под строительство дома.