В Тобольске кандидаты в депутаты скрыли судимости

В Тобольске кандидаты в депутаты вышли из предвыборной гонки из-за судимостей. Фото - pixabay.com.

Тобольский суд отменил регистрацию двух кандидатов в депутаты в гордуму от КПРФ, Ольги Бобовой и Камиля Кашапова, из-за скрытых судимостей. Они выйдут из предвыборной гонки. Иск в суд подавала избирательная комиссия города. Там уверяли, что граждане, желающие стать депутатами, все же должны сообщать о наличии судимости, как того требует закон.

– Кашапов возражал против иска. В судебном заседании он заявил, что не знал о наличии уголовной ответственности, полагая, что был привлечен к административной ответственности. Бобова в суд не явилась, – рассказали в Тобольском городском суде.

В итоге суд согласился с доводами истца и удовлетворил оба иска. Информацию об этом озвучил на заседании избиркома Александр Поляков, отметив, что теперь Бобову придется вычеркивать из бюллетеней, а в другом округе останется один кандидат, там бюллетени надо перепечатать.