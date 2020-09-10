Погода на 10 сентября в Тюмени: все ещё тепло

В Тюмени все ещё тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 сентября, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место на небе и пасмурная погода продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут 12 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.