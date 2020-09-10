Тюменская студентка, желая снять квартиру, перевела деньги мошеннику. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть голышмановской полиции поступило заявление от 18-летней жительницы города Тюмени. Девушка сообщила полицейским, что планировала арендовать квартиру на время учебы, однако стала жертвой мошенника.

Заявительница на сайте в интернете нашла объявление о сдаче квартиры и связалась с агентом по указанному в мобильном приложении номеру. Во время переписки они договорились о времени осмотра жилища, злоумышленник за оказанные им услуги потребовал предоплату в сумме пяти тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела через ближайший банкомат нужную сумму.

– Девушке сообщили адрес сдаваемой квартиры и назначили встречу с ее владельцем. Однако на месте девушка так и не дождалась хозяина жилплощади, а через некоторое время на ее телефон пришло сообщение о том, что эта квартира больше не актуальна, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.