Тюменцам выплатили почти 200 миллионов долгов по зарплате с начала года. Фото: Вадим Бегун

Тюменские организации выплатили более 196 миллионов рублей долгов по зарплате с начала года. Было возбуждено 22 уголовных дела.

За 8 месяцев 2020 года местные прокуроры выявили 2 294 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 75 протестов, 250 представлений, в суды направлен 1571 иск, объявлено 119 предостережений.

– В результате совместной деятельности с Правительством региона, Государственной инспекцией труда, Следственным комитетом, службой служебных приставов, налоговой службой и Росреестром с начала года были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 196 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время еще 18 организаций имеют задолженность по заработной плате в размере более 130 миллионов рублей. Более половины суммы задолженности приходится на 10 организаций, проходящих различные процедуры банкротства – это АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод» и другие.