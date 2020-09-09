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Александр Моор осмотрел мемориал тоболякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны

Стену Памяти открыли 24 июля
Вадим Бегун
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Александр Моор осмотрел мемориал тоболякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Александр Моор осмотрел мемориал тоболякам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел скульптурно-мемориальный ансамбль «Тоболяков Бессмертный полк». Мемориал, посвященный памяти местных жителей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в Тобольске 24 июля.

– Создание этого мемориала – большое и важное дело, которое мы общими усилиями завершили в Год Памяти и Славы. Пока в сердцах грядущих поколений будет жить память о великом подвиге и Великой Победе нашего народа - будет жива и Россия. Поэтому наш священный долг – помогать ветеранам войны и труда, беречь мемориалы, возведенные в честь солдат Великой Победы. Но главный наш долг – воспитывать своих детей и внуков настоящими патриотами, – отметил Александр Моор.

Интересно, что продолжением монумента является Стена народной памяти, на которой размещено более 3 600 фотографий ветеранов, в том числе семи Героев Советского Союза. Глава региона и мэр Тобольска Максим Афанасьев возложили цветы к Вечному огню.

Память Великой Отечественной войны