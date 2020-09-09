Тренера женской сборной России по биатлону, который получил травму в Тюмени, прооперируют. Фото: Ольга Крыльцова

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов во время тренировки в Тюмени повредил ключицу. Специалист вынужден покинуть расположение национальной команды на несколько дней, чтобы пройти медицинское обследование.

– Шашилова будут оперировать. Отсутствие старшего тренера не должно сказаться на подготовке к летнему чемпионату страны. Мы рассчитываем, что он вернется в строй уже через несколько дней, – сообщил президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Напоминаем, что летний чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени с 19 по 22 сентября, передает «МегаТюмень».