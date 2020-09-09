В Тюменской области прогнозируют заморозки. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюменской области сохранятся неблагоприятные погодные условия. По данным местного ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 10 сентября, на юге региона прогнозируются заморозки в приземном слое от 0 до минус 5 градусов.

– Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований и единых дежурно-диспетчерских служб. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Спасатели порекомендовали местным жителям для защиты растений от заморозков обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. При возможности можно применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.