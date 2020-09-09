Из Тюмени в Тобольск: областную больницу № 3 возглавила Ольга Доронина

Областную больницу №3 Тобольска возглавила Ольга Доронина. Фото предоставлено Ольгой Дорониной.

Главным врачом областной больницы № 3 в Тобольске стала Ольга Доронина, которая на протяжении нескольких лет возглавляла городскую поликлинику № 8 в Тюмени. Сегодня, 9 сентября, ее представили коллективу.

По информации пресс-службы регионального департамента здравоохранения, Ольга Владимировна в 2002 году окончила Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», прошла обучение в ординатуре на кафедре терапии и профилактической медицины. Она трудится в системе местного здравоохранения 12 лет. Ранее занимала руководящие должности в тюменских городских поликлиниках №17, 13 и 8.

– Под началом Дорониной внедрялись пилотные проекты и инновационные технологии. При её непосредственном участии были успешно апробированы система информатизации здравоохранения и проект «Бережливая поликлиника. Один из успехов 2018 года – внедрение системы менеджмента качества и получение сертификата соответствия, – отметили в ведомстве.

Новый главврач является победителем конкурса «Лучший по профессии – 2015» в номинации «Поликлиника – территория взаимодействия» и одним из инициаторов разработки и внедрения в работу медицинских организаций Тюмени роботизированной системы автообзвона для автоматического уведомления пациентов об отрицательном результате на COVID-19.