Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 сентября 2020 года увеличилось на 48 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 8 206 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 22,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 409 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 041 007 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, выздоровело 856 458 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области составили список обязательных требований, которые культурно-досуговые организации обязаны соблюдать во время действия в регионе режима повышенной готовности. «Досталось» не только самим зрителям, но и артистам.