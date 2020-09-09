В Тюменской области благоустроили более четырехсот объектов за пять лет. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюменской области с 2015 по 2019 годы было введено в строй 402 объекта благоустройства. За пять лет на формирование комфортной городской среды в регионе ушло 5,4 миллиардов рублей.

– В Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском районе создано 93 общественных пространства, благоустроено 309 дворовых территории, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

По его словам, в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 96 дворовых территорий и 27 общественных пространств. На эти цели выделено 1,6 миллиардов рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что восемь дворов для жителей 17 тюменских многоквартирных домов облагораживают в Ленинском административном округе. Об этом 3 августа на пресс-туре сообщил руководитель Ленинской управы Александр Ильин. Вместе с журналистами он посетил три объекта благоустройства.

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