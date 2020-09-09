Тюменцы отправили в Германию десятки тонн сушеных червей. Фото - pixabay.com.

Из Тюменской области в Германию отправили 56 тонн гаммарусу. Этот род высших раков используется в сушеном виде как корм для непродуктивных животных. В Европе он пользуется большим спросом.

– Мелкие членистоногие обитатели сибирских озер благодаря своей высокой питательной ценности и большому содержанию каротина считаются одним из важных видов биосырья водного происхождения. Гаммарус широко применяется в аквариумистике, на рыбозаводах – для выращивания ценных видов рыб, а также в птицеводстве – в качестве высокопитательной белковой добавки к корму, – пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Ведомство провело досмотр груза и оформило ветеринарный сертификат на него. Партию гаммаруса увезли на авто. Ее экспортом занимался тюменский филиал одной из подмосковных компаний, которая является одной из трех организаций в регионе, имеющих право перевозить товары на территорию Евросоюза.