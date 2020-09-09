Название для тобольского аэропорта выберут всенародно. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочим визитом в Тобольск. Поездку он начал с осмотра аэропорта, где поддержал идею местных жителей выбрать название для воздушной гавани всенародно.

– Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района, – заявил глава региона.

Отметим, что первых пассажиров здесь примут уже в 2021 году. Тут могут садиться Airbus A320 и Boeing 737. Кстати, из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.

Напомним, что Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту и ремонт автодороги Тобольск – Вагай. На эти цели из регионального бюджета было выделено 190 миллионов рублей.