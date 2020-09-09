Николай Брыкин принял тюменцев по вопросам здравоохранения. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Виктор Рейн и управляющий Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко провели прием граждан с обращениями в области здравоохранения. Всего они рассмотрели три вопроса.

Одна из заявительниц попросила помочь подыскать место в детском саду ее ребенку. Дело в том, что пятилетний мальчик плохо разговаривает для своего возраста и постоянно наблюдается у логопедов. Женщине объяснили, что ей необходимо обратиться в департамент образования для проведения специальной психолого-педагогической комиссии для своего ребенка и уточнения наличия мест в детском саду по месту жительства.

Другая женщина рассказала, что ее восьмилетний сын имеет две врожденные патологии, однако на учет по инвалидности его не ставят. Маленькому Никите необходим глазной протез, но денег на него у семьи нет. Николай Брыкин и Виктор Рейн пообещали проработать возможные варианты помощи.

Еще одна тюменка, перенесшая операцию на позвоночнике, сообщила, что ее состояние не улучшилось и она вынуждена постоянно принимать лекарства, лучше от которых тоже не становится. Динара Поштаренко подробно объяснила ей механизм получения инвалидности в БМСЭ. Виктор Рейн порекомендовал хорошего лечащего врача и договорился о приеме. Все вопросы тюменцев Николай Брыкин взял под личный контроль.