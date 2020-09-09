В Тюмени в честь открытия ресторана быстрого питания посадят липы. Фото: Designed by KamranAydinov / Freepik.

Новый «Макдоналдс» откроется в Тюмени в ближайший четверг, 10 сентября. Очередной ресторан быстрого питания расположится на улице Пермякова, дом 85, корпус 1. Вместо традиционного торжественного открытия представители ресторана решили озеленить город и высадить липы.

– Чистота, переработка отходов и ответственное потребление – ключевые темы 2020 года. Мы хотим сделать чистыми улицы и города, привлекая к этому наших сотрудников и гостей, – заявил генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

По его словам, в сентябре во всех регионах, где есть «Макдоналдс», сотрудники проведут субботники, плоггинг-забеги и открытые уроки для школьников. Таким образом они выступят в качестве эконаставника для подрастающего поколения.

Отметим, что в 2020 году бренд полностью перешел на использование бумажной и картонной упаковки из сертифицированного сырья, производство которого не наносит ущерба лесам. Более того, новое тюменское предприятие будет работать по новой концепции «Обслуживание за столами» и станет первым заведением, где реализуют проект «Лучший бургер».

Кстати, в день открытия любители вкусно поесть могут получить бигмак в подарок в «МакАвто».