В Тюмени продлили сроки перекрытия улицы Транспортной. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени на пересечении улицы Транспортной с Амурской и Транспортной с Тимирязева продлили сроки прекращения движения транспорта. Здесь специалисты восстанавливают водопроводную сеть. Работы продлятся до 25 сентября.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что объехать закрытые участки можно по улицам Молодогвардейцев, Московский Тракт, Паровозной и Новосибирской.