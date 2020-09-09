Погода на 9 сентября в Тюмени: до плюс 20

В Тюмени до плюс 20 градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 сентября, пасмурное утро сменится в Тюмени ясным днем и безоблачным вечером. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут 12 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

9 сентября почитается память преподобного Пимена Великого. Наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила - к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.